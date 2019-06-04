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Президент России открыл памятник героям сопротивления фашизму

Политика

На территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве

Москва, 4 июня 2019, 15:37 — REGNUM  Монумент героям сопротивления фашизма в концлагерях и гетто открыл президент России Владимир Путин.

Памятник установлен на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. В 2018 году Путин совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заложил первый камень композиции.

«Памятники — это хорошо, это нужно, но самое главное — чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах, в нашей душе. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня», — заявил глава России на церемонии открытия монумента.

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