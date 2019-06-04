Украинские эксперты о возможной встрече Путина и Зеленского: Пока точно нет

Киев, , 15:27 — REGNUM На Украине эксперты и политики продолжают обсуждать, когда и в какой форме состоится первый контакт нового президента страны Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, украинский политолог Кирилл Молчанов уверен, что встреча президентов России и Украины может состояться после парламентских выборов и формирования новой правящей коалиции в Раде. Эксперт утверждает, что прямо сейчас такая встреча не нужна ни одной из сторон.

«Зеленскому… необходимо сформировать коалицию. На данный момент он не несет ответственности за то, что происходит в Украине. Думаю, что встреча Путина и Зеленского произойдёт только после парламентских выборов, то есть не ранее осени. Никаких мотивов для того, чтобы это встреча состоялась ранее, нет», — проанализировал ситуацию Молчанов, которого цитирует «ГолосUA».

В вою очередь, дипломат и эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко в интервью «Сегодня» заявил, что сейчас нет причин говорить вообще о возможности проведения встречи между лидерами Украины и России.

«Для Зеленского и для Путина важно, чтобы такая встреча была результативной. Без этого нет смысла встречаться. А на сегодня, в принципе, нет оснований говорить, что эта встреча может что-то дать. Надо время для того, чтобы состоялись консультации, какая подготовительная работа для того, чтобы стало понятно, есть ли вообще смысл встречаться. А инициатива Франции (созвать встречу в нормандском формате — ред.) не значит, что уже идет речь о какой-то конкретной дате. Это лишь говорит о желание Франции играть важную роль посредника и участвовать в процессе дипломатического регулирования. В принципе, и Минск, и Анкара, и другие столицы могут выступить с подобными заявлениями, но это еще ничего не значит», — считает эксперт.

Ранее заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил проведение телефонного разговора Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов», — сказал украинский чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что основой налаживания отношений Киева с Москвой станет соблюдение минских соглашений. В комментарии прессе Песков заявил, что главное сейчас — определиться с отношением украинских властей к минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться минские договоренности.