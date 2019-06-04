Законопроект о городах военно-трудовой славы внесен в Госдуму

Москва, , 15:25 — REGNUM Законопроект об установлении почетного звания «Город военно-трудовой славы» внесло в Госдуму заксобрание Нижегородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.

Так, звание «Город военно-трудовой славы» присваивается городам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Основанием станет соответствие города следующим условиям: деятельность предприятий военной промышленности в годы Великой Отечественной войны, производство военной продукции в годы Великой Отечественной войны, присуждение предприятиям промышленности города в годы Великой Отечественной войны переходящих знамен Государственного комитета обороны, создание и работа молодежно-фронтовых бригад на территории города.

Условия и порядок присвоения городам Российской Федерации звания «Город военно-трудовой славы» определяются президентом РФ, следует из поправок.

Заксобрание Нижегородской области считает, что ряд городов России, такие как Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород, Тамбов, Рязань, и некоторые другие заслуживают присвоения звания «Город военно-трудовой славы».

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