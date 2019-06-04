Индонезийская традиционная одежда появилась на показе мод в Швеции — СМИ

Стокгольм, , 15:15 — REGNUM Организация жен государственных служащих Dharma Wanita в сотрудничестве с посольством Индонезии в Стокгольме (Швеция) приняла участие в международном показе мод и кулинарном фестивале, демонстрируя традиционные наряды Бали, сообщает Antaranews.

Известно, что на показе мод было продемонстрировано три традиционных наряда с острова Бали, Западной Суматры и Лампунга.

«Это было прекрасно», — заявил один из приглашенных гостей, который был поражен появлением модели, демонстрирующей традиционную одежду народа Бали на подиуме.

Суманинших Ретно Савитри Хапсоро, жена посла Индонезии в Швеции Багаса Хапсоро, заявила, что гордится тем, что традиционная индонезийская одежда была показана послам, дипломатическим работникам из разных стран и представителям правительства Швеции.

После завершения показа мод всем приглашенным гостям было предложено попробовать традиционные закуски из каждой страны.

Международный показ мод и кулинарный фестиваль — это первое мероприятие, организованное дипломатическим клубом Стокгольма Diplomatic Spouses Club Stockholm (DSCS), в котором приняли участие более 35 стран.