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Володин: Проанализируем риски, прежде чем примем решение по ПАСЕ

Политика

«Диалог должен быть на равных»

Москва, 4 июня 2019, 14:52 — REGNUM  Госдума проанализирует все риски относительно участия в ПАСЕ и примет решение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, а именно это коллеги из Парламентской Ассамблеи предлагают сделать в июне, мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации. Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения», — заявил Володин журналистам.

Проект резолюции комитета по регламенту ПАСЕ о недопустимости ограничения прав национальных делегаций — решение, на необходимости принятия которого российская сторона настаивала последние пять лет, отметил он.

«Мы выступаем за диалог, но он должен быть на равных. Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять», — подчеркнул спикер Госдумы.

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