Комиссия Мосгордумы поддержала кандидата на должность прокурора Москвы

Москва, , 15:04 — REGNUM Комиссия по кадровым вопросам в рамках компетенции Мосгордумы рекомендовала депутатам столичного парламента согласовать представленную кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Он отметил, что данный вопрос депутаты рассмотрят на заседании Мосгордумы, которое состоится 5 июня.

Ранее кандидатуру Дениса Попова на согласование в столичный парламент внёс генеральный прокурор России Юрий Чайка. Кандидат на должность является государственным советником юстиции второго класса, сейчас он занимает должность прокурора Республики Дагестан, до этого руководил прокуратурой Республики Хакасия.

Напомним, в соответствии с частью 3 статьи 129 Конституции РФ и пунктом 1 статьи 15.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор города Москвы назначается президентом Российской Федерации по представлению генерального прокурора РФ, согласованному с субъектом России в порядке, установленном субъектом РФ.