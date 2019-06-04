В знак протеста: в центре Лондона взвился надувной шар «Малыш-Трамп»

Лондон, , 14:35 — REGNUM В Лондоне, в самом центре столицы Соединённого Королевства, на площади перед парламентом страны в небо поднялся гигантский шестиметровый воздушный шар в виде изображённого младенцем президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает газета The Mirror.

https://twitter.com/MirrorPolitics/status/1135865941215105024

Таким образом собравшиеся на площади жители Великобритании выражают свой протест против государственного визита в страну главы Белого дома.

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Ожидается, что демонстрация будет «огромной» и соберёт десятки тысяч недовольных. Также предполагается, что с речью на митинге выступит лидер лейбористов Джереми Корбин.

Издание добавляет, что Дональд Трамп прибыл на Даунинг-стрит, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Эта встреча станет последней для глав двух государств. Напомним, 7 июня Мэй намерена уйти в отставку с занимаемого поста.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, приуроченный к 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года, начался накануне, 3 июня. В Лондоне Трамп проведёт встречи с королевой Елизаветой II и премьер-министром Терезой Мэй. Третий день визита будет посвящён участию президента и королевы в мероприятиях в Портсмуте. После этого глава Белого дома отправится в Ирландию и Францию.

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