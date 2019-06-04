Аппарат правительства Прикамья нуждается в защите от прослушки

Пермь, , 14:35 — REGNUM В Перми Дом советов оснастят защитой от просушки. Аппарат правительства пермского края выступил заказчиком трех комплектов генераторов шума с акустическим извещателями.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупки, с 4 по 13 июня принимайся заявки от участников, а аукцион пройдет 17 июня. Начальная цена лота — 127 тыс. рублей.

Товар должен быть доставлен в Дом советов в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта. Среди требований заказчика — поставка осуществляется исполнителем договора без привлечения других лиц или субподрядных организаций. Заказ считается принятым после тестовой проверки работоспособности и подписания товарной накладной. Генераторы шума должны работать от электросети, а длительность непрерывной работы составлять не менее восьми часов.

В аппарате правительства пермского края отметили, что закупка генераторов шума — обычная практика для органов государственной власти. Генераторы необходимы для сохранения информации, которая относится к категории «гостайна» и регулируется федеральным законом №131 «О государственной тайне». Кроме того, в Пермском крае на основании регионального законодательства установлена информация категории «служебная тайна». Генераторы шума тоже обеспечивают ее сохранность, сообщает издание «Коммерсантъ».

Добавим, генераторы шума — это специальные устройства, которые предназначены для защиты от возможного прослушивания беспроводными микрофонами и диктофонами. Устройства создают шум, который мешает прослушивающим устройствам обрабатывать информацию.