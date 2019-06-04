В Екатеринбурге журналист отказался занимать должность пресс-секретаря мэра

Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM В Екатеринбурге победитель конкурса на должность пресс-секретаря мэра Вадим Аверьянов не будет подавать заявление о приёме на работу. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook.

В своём сообщении журналист рассказал о том, как проходил этапы конкурса, в котором участвовали десять человек. По его словам, это оказалось непросто. Вначале нужно было подготовить имиджевую статью о главе города Александре Высокинском, потом — письменно ответить на 20 вопросов за 20 минут.

После всего этого было индивидуальное собеседование, на котором его полчаса гоняли, как студента, без скидок за былые заслуги и возраст.

«Было сложно. Сдал. Лучше всех. Горжусь собой», — написал Вадим Аверьянов.

При этом он пояснил, что стало причиной отказа подавать заявление о приёме на работу. Дело в том, что отдельные журналисты и ряд СМИ после того, как узнали о его назначении, начали выдавать «перлы», надёрганные из публикаций Аверьянова за несколько лет. При этом они делали выводы как в отношении журналиста, так и в отношении мэра.

«Я понял, что они просто используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского. Это гнусно, но это, к сожалению, так», — написал журналист.

В условиях, когда несколько центров силы пытаются расшатать в Екатеринбурге власть, победивший в конкурсе пресс-секретарь не желает быть дополнительной причиной для нападок на мэра. В связи с этим он решил не подавать заявление и вернуться к общественной работе.

«А там посмотрим», — заключил журналист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс завершился в конце мая. 27 мая пресс-служба мэрии огласила его итоги.

Ранее пресс-секретарём мэра был Анатолий Карманов. Он покинул свой пост зимой по собственному желанию.

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