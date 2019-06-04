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В Испании временно отложили эксгумацию останков диктатора Франко

Политика

Эксгумация Франко должна была состояться 10 июня

Мадрид, 4 июня 2019, 14:26 — REGNUM  Верховный суд Испании решил временно отложить эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине павших в Мадриде, которая должна была состояться 10 июня. Об этом говорится в постановлении Верховного суда.

Отмечается, что данное решение вызвано желанием избежать ущерба, который был бы нанесен заявителям иска — внукам Франко, а также общественным интересам и конституционным институтам страны.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Испании планировало провести эксгумацию останков Франко до конца 2018 года, однако эта процедура была перенесена на 10 июня, поскольку родственники диктатора оспаривают ее в Верховном суде.

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Политическая жизнь Испании
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