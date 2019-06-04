Российский политолог рассказал о звонках пресс-секретаря Зеленского

Москва, , 15:31 — REGNUM Пресс-секретарь нового президента Украины Юлия Мендель могла получить эту должность благодаря поддержке представителей США, заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт отметил, что концепция поведения украинских властей вписывается в стратегию гибридной войны Запада против России. Сейчас больше всего Зеленский хочет понравится своим «кураторам» в лице спецслужб США. Их симпатия — залог того, что новый президент сможет одержать победу на предстоящих выборах в Верховную раду и сформировать собственное правительство со своими ставленниками.

«Любопытный скандал — у них был конкурс на должность пресс-секретаря, четыре тысячи кандидатов. Один из лоббистов сказал что победит Юлия Мендель, потому что она утверждена США, как сотрудник издания The New York Times. И что вы думаете? Из четырёх тысяч кандидатов за два дня выбирают именно её. Кстати, мне она время от времени звонила тоже. Раньше звонила, теперь, думаю, побоится», — сказал Марков.

Зеленскому необходимо сформировать собственную команду. Однако политик испытывает острый дефицит кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, в партии экс-президента Украины Петра Порошенко считают, что Зеленский до сих пор не определился с внешнеполитическим курсом Украины.

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