Варшава, , 14:14 — REGNUM Проевропейская либеральная партия «Гражданская платформа» в сотрудничестве с Фондом им. Стефана Батория подготовили программу децентрализации государства, которую собираются презентовать на проходящем в Гданьске праздновании 30-летия «первых свободных выборов» в Польше.

Программа называется «Великая Гражданская Польша». Согласно предложениям авторов программы, следует упразднить несколько министерств и провести децентрализацию государственных функций в пользу так называемых «независимых институтов контроля власти», в частности судов и органов местного самоуправления, в основном провинциального уровня.

Весь подоходный налог будет оставаться в распоряжении местных органов власти. Также предлагаются некоторые частности, как легализация гражданских (в том числе однополых) браков и усыновления ими детей. Не забыли и о правах ЛГБТ-сообщества. Для принятия программы потребуется изменение конституции страны.

Авторами программы являются преподаватель юриспруденции в Центрально-Европейском университете (Central European University) в Будапеште профессор Евгений Кисиловский, и Павел Лисиевич бывший глава Кабинета президента Польши во времена правления Бронислава Коморовского. Выступающий «лицом» проекта Мачей Кисиловский также работает в связанном с Джорджем Соросом Центрально-Европейском Университете.

Как указывает «Радио Польши», в 2017 году парламентом Венгрии был принят закон, запрещающий иностранное финансирование ВУЗов, после чего Соросом были организованы протестные акции и атаки на руководство Венгрии в западных СМИ.