В БПП обвиняют Зеленского в том, что он не определился с курсом страны

Киев, , 14:09 — REGNUM Глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов считает, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не определился с внешнеполитическим курсом стран. Соответствующее заявление Герасимов сделал 4 июня с парламентской трибуны.

«Заявления некоторых соратников новоизбранного президента и сторонников реванша вызывают глубокую озабоченность. Ситуацию осложняет неопределенность самого господина Зеленского по многим стратегическим вопросам. Мы слышали много заявлений представителей новоизбранного президента относительно дефолта Украины, референдума о капитуляции, отмене языкового закона и квот, сомнения относительно окончательной цели Кремля на Украине. Но мы не услышали ни одной четкой позиции из уст самого Владимира Зеленского по этим вопросам», — сказал Герасимов.

Напомним, ранее Зеленский неоднократно заявлял о необходимости продолжить реальный курс на евроинтеграцию Украины, а также активнее внедрять стандарты НАТО в украинской армии.

При этом депутат отметил, что в 2013 году четвертый президент Виктор Янукович якобы чуть не вернул Украину в Советский Союз, прикрываясь разговорами о евроинтеграции.

«Сегодня состоится первый иностранный визит Владимира Зеленского. Он посетит Брюссель. В столице Евросоюза точно не место размытой и неопределенной позиции украинского президента. Мы ожидаем не просто подтверждения курса на евроинтеграцию со стороны новоизбранного главы государства, а стремимся как можно быстрее увидеть конкретные шаги в этом направлении. Стоит помнить недавнюю историю, когда, прикрываясь разговорами о евроинтеграции, Янукович чуть не начал возрождение Советского Союза с Украины», — добавил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 июня президент Зеленский осуществит первый иностранный визит в Брюссель. Глава украинского государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По данным пресс-службы президента, запланированы встречи Зеленского с другими высокопоставленными лицами европейских и евроатлантических структур. Зеленский проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ.

По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, в Брюсселе глава украинского государства поднимет вопрос Крыма.