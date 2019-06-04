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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Политика

За включение законопроекта в повестку дня проголосовали 110 депутатов при 226 необходимых

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 4 июня 2019, 14:07 — REGNUM  Верховная рада Украины не включила в повестку дня законопроект об импичменте главы государства, который был предложен президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает 4 июня «Укринформ».

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 110 депутатов Рады, тогда как необходимо минимум 226 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на сайте парламента Украины был опубликован текст президентского законопроекта № 10 340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Отметим, после победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский обещал принять закон об импичменте главы государства и снять неприкосновенность со всех чиновников и госслужащих.

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