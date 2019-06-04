Медведев утвердил госпрограмму развития села до 2025 года

Москва, , 14:13 — REGNUM Новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сам глава правительства сообщил 4 июня на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Медведев отметил, что утвердил госпрограмму комплексного развития села, как обещал ранее. Подробно о ней говорилось на правительственной комиссии в Воронеже, напомнил он.

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Программа рассчитана на период до 2025 года и охватывает весь спектр вопросов, которые касаются сельских жителей. Таким образом, она охватит 37 млн человек, добавил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев сопоставил объем госпрограммы развития сельских территорий с национальным проектом. В рамках программы запланированы более 42 тыс. проектов, в том числе по модернизации инфраструктуры сельских территорий, строительству дорог, обеспечению водоснабжения, газоснабжения и телекоммуникаций.

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