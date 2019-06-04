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Единство власти — одна из проблем Севастополя, считает Дмитрий Саблин

Политика

Не прекращающийся конфликт внутри местных элит разделяет не только законодательную и исполнительную ветви власти, он расчленяет даже фракцию «Единой России» в законодательном собрании, считает депутат ГД Дмитрий Саблин

Севастополь, 4 июня 2019, 14:06 — REGNUM  Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе считает Дмитрий Саблин считает, что на сегодняшний день в наибольшей степени город нуждается в единстве власти. Об этом рассказал в интервью сетевому изданию «Ридус».

"Да, денег выделяется много, возможностей много. Но не прекращающийся конфликт внутри местных элит разделяет не только законодательную и исполнительную ветви власти, он расчленяет даже фракцию «Единой России» в законодательном собрании», — подчеркнул Дмитрий Саблин.

«Люди не могут найти какого-то определенного компромисса. Однако политика — это ведь именно что: искусство компромисса. Без компромисса ничего не получится. Причем в сложившейся ситуации страдают в первую очередь горожане, и вот этого понимания внутри властных элит пока нет. Я надеюсь, что грядущие выборы исправят эту проблему и город будет развиваться динамично и системно», — продолжил политик.

«Ну, а пока региональное заксобрание все делает в пику губернатору, тот, в свою очередь, все пытается досадить парламенту, и некоторые решения, которые я наблюдаю, они принимаются вопреки всякой логике. Это самая большая проблема современного Севастополя. Слава Богу, что у нас, непосредственно в отделении партии, ничего подобного нет. У нас очень хороший коллектив в партии, в президиуме, в политсовете», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Вместе с тем Дмитрий Саблин отметил хорошую работу районных депутатов Севастополя, глав муниципальных образований, «всех людей, которых действительно можно назвать единомышленниками».

«Замечательно, что за три месяца нам удалось сформировать коллектив из ответственных и бескорыстных людей. Мы недавно проводили заседание президиума политсовета, и я обратил внимание, что собрались все до единого. Людям это интересно. Не в каждом регионе можно такое увидеть. Ведь заседание политсовета — это не обязаловка. Самое главное: когда мы собирались, мы не говорили о предстоящих выборах, мы говорили прежде всего о системной работе в регионе», — рассказал Дмитрий Саблин.

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