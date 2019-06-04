Путин заявил об эффективности Итало-российской торговой палаты

Москва, , 14:05 — REGNUM Итало-российская торговая палата за годы своего существования способствовала развитию «конструктивного двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, расширению межрегиональных связей». Об этом говорится в поздравлении, направленном президентом РФ Владимиром Путиным руководству палаты по случаю её 55-летия.

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Глава государства отметил, что палата «в полной мере доказала свою востребованность и эффективность, обеспечивая прямой диалог между деловыми кругами» двух стран.

«Эта структура предоставляет деловым людям удобную площадку для обмена коммерческими предложениями и информацией о новых рынках, проведения маркетинговых исследований, выставок и презентаций, разработки и претворения в жизнь перспективных совместных проектов», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной 4 июня на сайте Кремля.

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Также российский лидер выразил уверенность в том, что Итало-российская палата будет и впредь «вносить весомый вклад в наращивание взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Италией».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году товарооборот России с Италией превысил $26,9 млрд, увеличившись на 12,72% по сравнению с 2017 годом. Экспорт России в Италию составил $16,4 млрд, увеличившись на 18,55%, импорт — почти $10,6 млрд (рост составил 4,74%).

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