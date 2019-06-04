Верховная рада проигнорировала закон Зеленского об импичменте

Киев, , 14:02 — REGNUM Верховная рада не включила в повестку дня закон, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, который касается импичмента главы государства, сообщило 4 июня правительственный телеканал «Рада».

Парламентарии не поддержали включение в повестку дня президентских законов об импичменте и об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

Как сообщало, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что нынешний состав Верховной рады имеет 4−5% поддержки в обществе и не намерен конструктивно работать с президентом Зеленским.

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