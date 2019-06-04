Глава Сербии осудил нападение на миротворцев ООН в Косово

Белград, , 13:58 — REGNUM Рейд косовского спецназа, сопровождавшийся задержанием миротворцев ООН на севере края, был попыткой скомпрометировать миссию международной организации. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 4 июня в ходе встречи со спецпредставителем ООН в Косово Захиром Танином.

Вучич осудил нападение на сотрудников миссии, в числе которых был российский дипломат Михаил Краснощёков. Сербский лидер указал, что действия Приштины дестабилизируют переговоры с Белградом, говорится в заявлении его пресс-службы.

С Танином Вучич обсудил намеченную на 10 июня дискуссию в Совбезе ООН, связанную с инцидентом в Косово. Он подчеркнул «решающее значении миссии ООН для Сербии».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в ходе силовой операции косовской полиции в населенных сербами селениях были задержаны несколько десятков человек, среди них оказался сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косово (УНМИК) Михаил Краснощеков. Российский дипломат пострадал при задержании и был доставлен в больницу.

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