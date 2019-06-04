Ракетчиков подняли по тревоге в Северной Осетии

Владикавказ, , 13:47 — REGNUM В Северной Осетии 4 июня поднято по тревоге ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Более 500 военнослужащих приведены в полную боевую готовность и направились маршем на полигон «Серноводский» в Ставропольском крае, где будут проходить учения.

В них будет задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», сообщили в пресс-службе округа. В ходе учений расчеты комплексов «Искандер-М» отработают электронные пуски ракет для уничтожения целей, находящихся на расстоянии до 500 км.

Читайте также: Ракетные комплексы «Искандер» «уничтожили» противника в Северной Осетии

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года были подняты по учебной тревоге в режиме внезапной проверки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». В учениях приняли участие около 500 военнослужащих соединения 58-й общевойсковой армии, расположенной в Северной Осетии. Ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по наземным целям условного противника, «имитирующим ракетные пусковые установки и командные пункты на дальности до 300 км».