Программу углубления интеграции Белоруссии и России подготовят к 21 июня

Минск, , 13:43 — REGNUM Правительства России и Белоруссии к 21 июня подготовят обновлённую и согласованную программу действий по углублению интеграции. Об этом заявил сегодня, 4 июня, в Минске председатель совмина Белоруссии Сергей Румас.

Договорённость о подготовке документа была достигнута по итогам состоявшихся в мае переговоров Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Задачу выработки документа поставили им президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в столице Казахстана.

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«К 21 июня мы должны иметь согласованную обновленную программу действий. На 70% мы сходимся. Группы работают, я практически ежедневно заслушиваю отчеты, как все движется. И для себя поставил такую задачу, чтобы уже к разговору с Дмитрием Анатольевичем мы на 90% согласовали позиции», — сказал Румас.

О выполнении поручения председатель белорусского совмина рассказал в ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой по теме предстоящего заседания союзного совмина, сообщает белорусское госинформагентство БелТА. Переговоры на уровне глав правительств России и Белоруссии запланированы на июнь.

Также сегодня, 4 июня, по вопросам объединения высказался министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей:

«Мы на самом деле ведем разговор с нашими российскими партнерами относительного того, в каких сферах мы могли бы работать более эффективно и какие направления нашей более глубокой интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших двух стран».

Напомним, вопрос о реализации подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства Белоруссии и России был актуализирован правительством РФ в 2018 году. Москва увязала продолжение поддержки Минска в прежних объёмах с исполнением договора, а посол России — спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией Михаил Бабич обнародовал данные о суммах такой ежегодной поддержки.