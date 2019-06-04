Песков: в переговорах по Донбассу важна позиция Зеленского

Москва, , 13:42 — REGNUM Концептуальная позиция украинского президента Владимира Зеленского имеет большее значение для переговоров по Донбассу, чем участие того или иного политика в процессе. Об этом заявил 4 июня журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя возвращение в переговорный процесс экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Песков отметил авторитетность и опытность Кучмы как политика, хорошее знание им проблематики украинского конфликта. Однако в этом вопросе важна концептуальная позиция главы украинского государства, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Зеленский назначил Кучму полномочным представителем Киева в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске. На этой должности Кучма находился с 2014 по 2018 годы.

Зеленский заявил также, что Киев намерен активизировать минский процесс и «нормандский формат» переговоров с Кремлем. Он отметил, что у Украины конкретные предложения и новые решения, подчеркнув при этом, что территорией и суверенитетом страны никто «торговать не собирается».

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