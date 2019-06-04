Косачёв: Сенат США принял первый акт о защите от сказочных персонажей

Москва, , 13:38 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв сомневается, что законопроект о сдерживании иностранного вмешательства на что-то повлияет.

«Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы под (названием) «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы» (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act)», — отметил Косачёв в Facebook.

Он допустил, что «это первый в истории акт о защите от сказочных персонажей, причем не только из-за исходного смысла слова «тролль», но еще и из-за той гипертрофированно высокой роли, которую иностранному интернет — вмешательству в американский электоральный процесс придает последние годы в Вашингтоне сторона, проигравшая 3 года назад президентские выборы».

После провала с «докладом Мюллера» сторонникам внешнего заговора нужно любой ценой доказывать, что все равно на выборы повлияли какие-то иностранные силы, делает вывод парламентарий.

«Не думаю, что данный «сказочный» закон повлияет на что-либо в самих США», — указал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно принятому закону, люди, которые вмешиваются в избирательный процесс США, не смогут получить визу в страну, а если они уже находятся на территории Америки — их ждет депортация.