И поговорить: какой будет «стратегия возвращения Крыма Украине»

Киев, , 13:34 — REGNUM Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в очень необычной форме сообщила о намерении Зеленского обсудить с руководителями ЕС и НАТО вопрос о Крыме. «Не думайте, что эта администрация забыла про Крым», — сказала она.

Никакой реальной перспективы «возвращения Крыма» нет, в Киеве об этом прекрасно знают, однако почему-то решили не пользоваться прекрасной возможностью возложить всю вину на предшественников и развести руками.

Из этого следует простой вывод о том, что, хотя реальное возвращение Крыма невозможно, новой киевской власти, а может быть, и кому-то еще зачем-то требуется само обсуждение этого возвращения — в том числе и в виде написания стратегий.

Возвращение Крыма в состав России после государственного переворота на Украине было одним из поводов введения санкций и прочих элементов «гибридной войны», и теперь старшим товарищам Киева не хочется, чтобы мысль о российском Крыме стала привычной.

Именно в этом и состоит единственно возможный смысл подготовки концепций — о Крыме нужно всё время говорить и напоминать; другими словами, новейшая украинская администрация продолжает тратить время и деньги на то, что требуется не ей, а ее кураторам.

При этом «стратегия возвращения Крыма» готовится на фоне ухода Донбасса всё дальше от Украины: беспочвенные надежды оптимистов не оправдались, приход коллективного Зеленского ничего не изменил.

С Донбассом ситуация, казалось бы, совсем иная, ведь там продолжается война — но две эти истории объединены тем, что ни в том, ни в другом случае ни прежняя, ни новая киевская власть не думает ни о правде, ни о людях, живущих на этих землях.

Да и с какой стати было бы ожидать таких мыслей от администрации, которая и на подконтрольных-то ей территориях обращает внимание на граждан разве что в смысле извлечения из них прибыли в диапазоне от коммунальных услуг до платной медицины.

Ситуация в Донбассе станет похожей на ситуацию в Крыму, то есть станет спокойнее и благополучнее, тогда, когда станет реальностью единственно возможный сценарий: формальное закрепление фактически уже состоявшегося выхода из состава Украины.