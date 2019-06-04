Медведев утвердил дорожную карту по «регуляторной гильотине»

Москва, , 13:31 — REGNUM План мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины», разработанный во исполнение поручения президента Российской Федерации по реализации послания Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, утвердил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Об этом сообщается во вторник, 4 июня, на официальном сайте правительства РФ.

В частности, разработанная дорожная карта, утверждённая главой правительства РФ, предусматривает подготовку закона о контрольно-надзорной деятельности, структуры регулирования для каждого вида контроля или сферы общественных отношений, а также систематизация и актуализация обязательных требований.

«Планом (план мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины») предусматривается установление единого порядка и сроков разработки соответствующей нормативно-правовой базы», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2019 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разработать «дорожные карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отдельных сферах государственного контроля.

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