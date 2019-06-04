Китай подарил МВД Киргизии спецтранспорт и броневики на 2,8 млрд рублей

Бишкек, , 13:30 — REGNUM В Бишкек прибыли подаренные правительством Китая автобусы, микроавтобусы, внедорожники и бронированные полицейские автомобили, предназначенные для министерства внутренних дел Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Стоимость переданной киргизской стороне китайской полицейской автотехники составляет 30 млн юаней (2 млрд 846 млн рублей).

Отмечается, что техническая помощь от китайского правительства поставлена в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между министром внутренних дел Кашкара Джунушалиева и министром общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи в мае 2019 года.

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