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Китай подарил МВД Киргизии спецтранспорт и броневики на 2,8 млрд рублей

Политика

Киргизская милиция регулярно получает помощь от зарубежных партнеров

Бишкек, 4 июня 2019, 13:30 — REGNUM  В Бишкек прибыли подаренные правительством Китая автобусы, микроавтобусы, внедорожники и бронированные полицейские автомобили, предназначенные для министерства внутренних дел Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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Стоимость переданной киргизской стороне китайской полицейской автотехники составляет 30 млн юаней (2 млрд 846 млн рублей).

Отмечается, что техническая помощь от китайского правительства поставлена в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между министром внутренних дел Кашкара Джунушалиева и министром общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи в мае 2019 года.

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