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Настрой Зеленского не сулит скоро мира Донбассу — депутат Госдумы

Политика

«Глава Украины едет за инструкциями»

Москва, 4 июня 2019, 13:29 — REGNUM  Настрой нового президента Украины, с которым он собирается в первый зарубежный вояж, не сулит скорого мира на Донбассе и прогресса в отношениях с Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Глава Украины едет за инструкциями от Брюсселя и руководства НАТО, которые заинтересованы в сохранении напряженности между Киевом и Москвой. Достаточно того, что господин Зеленский намеревается обсуждать с западными партнерами стратегию «возвращения» Крыма», — отметил парламентарий.

Что касается планов по урегулированию ситуации на Донбассе, которые господин Зеленский также будет обсуждать с ЕС и НАТО, то его надежды на сохранение западных санкций в отношении России до того как «Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины», красноречиво говорят сами за себя, рассуждает он.

«Следует отметить, что возвращение в контактную группу экс-президента Украины, учитывая позицию господина Кучмы, не обещает выполнения со стороны Киева Минских соглашений и ведения прямых переговоров с ДНР и ЛНР. Также очевидно, что полноценное обсуждение ситуации на Донбассе в рамках нормандской четверки возможно только при участии России, как одного из гарантов мирного урегулирования внутриукраинского конфликта», — указал Железняк.

Он убежден, что западные партнеры Киева не пойдут на кардинальные изменения в формате переговоров по Донбассу.

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Война в Донбассе
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