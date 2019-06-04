Мэра Одессы внесли в базу сайта «Миротворец»

Киев, , 13:30 — REGNUM Данные мэра Одессы Геннадия Труханова оказались в базе сайта «Миротворец», сообщило 4 июня информационное агентство «Укринформ».

В записи сказано, что Труханов якобы является гражданином России. По информации сотрудников сайта, Труханов получил российский паспорт в 2002 году и в 2003 году. В 2017 году оба документа были аннулированы в связи с нарушениями процедуры выдачи.

Напомним, ранее в Харькове состоялся съезд партии «Доверяй делами» или «партии мэров», как её окрестили украинские СМИ. Структуру возглавил мэр Харькова Геннадий Кернес, а Труханов стал сопредседателем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в базу «Миротворца» внесли российского журналиста и телеведущего Владимира Познера. Он, по мнению создателей сайта, «нарушил границу Украины».

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