Песков оценил намерение Турции и США создать рабочую группу по С-400

Москва, , 13:26 — REGNUM Турция не должна ставить в известность Россию о создании рабочей группы по вопросу покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Такое заявление сегодня, 4 июня, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Турция не должна уведомлять», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, «это не дело» Москвы.

«Наше дело и дело наших турецких партнеров выполнять сделку, которая находится на стадии реализации», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что Турция имеет право обсуждать вопрос приобретения С-400 с любыми третьими странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Турция заявила о своей готовности обсуждать с США технические параметры российских систем ЗРК С-400 и при необходимости внести в них коррективы. В конце мая телеканал NTV со ссылкой на неназванный источник сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана организовать совместную рабочую группу по ситуации, возникшей вокруг покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Однако официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Напомним, это предложение президент Турции сделал Трампу в очередной раз 29 мая с целью урегулировать политическое обострение между Анкарой и Вашингтоном, возникшее после решения турецкой стороны принять на вооружение российские системы ПВО. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, позволят России получать разведданные о новейших самолётах, и угрожают исключить Турцию из программы по производству и получению новейших самолетов пятого поколения F-35.

4 июня Эрдоган в очередной раз заявил, что турецкая сторона не намерена пересматривать планы по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400.

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