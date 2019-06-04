МИД Белоруссии поведал об успешности «Восточного партнерства»

Минск, , 13:22 — REGNUM Залог успешности программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточного партнёрство» заключается в его способности вписаться в новую геополитическую «систему координат» в Восточной Европе, характеризующуюся высоким конфликтным потенциалом. Об этом 4 июня в Минске заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая на экспертном семинаре «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы».

По мнению белорусского министра, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, ВП следует достичь чётких и значимых результатов к 2030 году: трехкратный рост экспорта из стран-партнеров в ЕС и инвестиций ЕС в эти страны, двукратное увеличение числа создаваемых в них Евросоюзом рабочих мест и т.д. Макей отметил, что развитие ВП должно сопровождаться мерами доверия, включая диалог между Европейским и Евразийским экономическим союзами. По мнению белорусского чиновника, перспективна реализация трёхсторонних проектов в формате «КНР — страны ВП — ЕС» для эффективной стыковки «Великого Шелкового пути» и транспортной сети Евросоюза TEN-T.

«Обмен информацией, гармонизация стандартов и технических регламентов, устранение избыточных препятствий в торговле, поощрение кооперации на уровне стран-членов обоих союзов — все эти перспективные и востребованные темы сотрудничества политически нейтральны и работают на долгосрочную стабильность и процветание в масштабах всей Европы», — заявил глава МИД Белоруссии.

Макей рассказал о вкладе официального Минска в укрепление военно-политической стабильности и предсказуемости на европейском континенте, диалоге с НАТО и членами этого военно-политического блока. При этом он назвал глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США в Польше как провоцирующие дальнейшую напряженность и призвал все заинтересованные стороны к широкому диалогу о шагах, необходимых для восстановления доверия и безопасности в регионе.

Семинар состоялся на базе аффилированной с МИД Белоруссии структуры «Минский диалог». Организатором выступило румынское председательство в Совете ЕС. Участие в мероприятии приняли гендиректор по делам Восточного соседства МИД Румынии А. Станеску, замначальника отдела внешней политики ЕС администрации Федерального канцлера Германии М. Кнауф, посол по особым поручениям МИД Польши Я. Мултановски, посол по особым поручениям МИД Швеции С. Бургсталлер, политический координатор Генерального директората Еврокомиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС В. Бойков, замначальника отдела «Восточного партнерства», регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Р. Дарски, депутат Европарламента Х. Хансо, а также неназванные представители аналитического сообщества стран ЕС и «Восточного партнерства», руководители и представители посольств.