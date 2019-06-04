Парламент Севастополя не преодолел вето губернатора по зарплатам чиновникам

Севастополь, , 13:16 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Севастополя не смогли преодолеть вето губернатора Дмитрия Овсянникова на принятые ранее изменения в закон о государственных должностях, которые предполагали изменения порядка выплат чиновникам. Вопрос рассматривали 4 июня на пленарном заседании городского парламента.

«Губернатор должен был при наложении вето направить в парламент свои поправки или отрицательное заключение. Однако он не выполнил этих требований по форме, а направил вето на закон в форме письма либо обращения со своим мнением вместо заключения либо поправок или предложений по внесению изменений. Учитывая вышеизложенное, прошу одобрить закон в ранее принятой редакции», — отметил председатель комиссии Заксобрания по законодательству и государственному строительству Виктор Посметный.

Однако его доводы не были услышаны коллегами: три из 16 необходимых голосов депутатов так и не удалось собрать для преодоления вето.

Напомним, ранее парламент Севастополя утвердил изменения в закон о государственных должностях. Он, как и другой закон — о денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, — регулировал порядок выплат чиновникам с 2014 года. При этом для определения размера выплат госслужащих в органах исполнительной власти имели значения указы губернатора. Разработчик изменений Виктор Посметный отметил, что эта ситуация содержит коррупциогенный фактор.

«По мнению контрольно-счётной палаты, принятие данного закона позволит устранить коррупциогенные факторы и риск незаконного использования средств бюджета города на выплаты лицам, замещающим государственные должности Севастополя, не предусмотренные системой оплаты их труда», — отмечал депутат.