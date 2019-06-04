Экс-глава правительства Украины Яценюк не сбегал за границу — СМИ

Киев, 4 июня 2019, 13:18 — REGNUM Бывший премьер-министр Украиын Арсений Яценюк находится на Украине, заявили 3 июня в пресс-службе партии «Народный фронт».
В качестве доказательства на официальной странице партии в социальной сети Facebook опубликовали фото с заседания парламентской фракции «Народного фронта», которое вёл Яценюк.
В пресс-службе отметили, что Яценюк и его жена Терезия живут в Киеве, а их родители — в Черновцах. У политика и его семьи нет паспортов иностранных государств.
Напомним, ранее ресурс Elise Journal сообщил о выезде Арсения Яценюка и всей его семьи за пределы Украины. Сам яценюк якобы имеет гражданство островного государства Вануату, а его дочери, сестра и родители — граждане США.
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