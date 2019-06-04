МИД России приветствовал процесс реформирования ПАСЕ

Москва, , 13:08 — REGNUM Проект резолюции по изменению устава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который позволит России вернуться в ее состав, является шагом в верном направлении, но процесс еще не завершен. Об этом 4 июня заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.

«Известно, что прошла сессия комитета министров Совета Европы, которая установила сам факт несоответствия уставным принципам правил и процедур ПАСЕ, и КМСЕ (Комитет министров Совета Европы) принял решение, суть которого заключается в том, что там было признано, что все государства имеют равные права и обязательства и имеют право быть в полной мере представленными и в КМСЕ, и в ПАСЕ», — сообщил Грушко.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что в ПАСЕ появилось «здравомыслящее большинство», которое понимает, что если не привести правила и процедуры ПАСЕ в соответствие с уставными требованиями, то Совет Европы будет оставаться в кризисной ситуации.

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