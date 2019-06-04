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Рейтинг исполнительной власти во Франции растет — опрос

Политика

Рейтинг главы государства постепенно восстанавливается

Париж, 4 июня 2019, 12:59 — REGNUM  Согласно опросу Harris Interactive, опубликованному 3 июня, доверие жителей Франции к президенту Эммануэлю Макрону и премьер-министру Эдуарду Филиппу растет после выборов в Европарламент, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что с 40% положительных оценок рейтинг главы государства постепенно восстанавливается.

В рейтинге значимых фигур Франции представитель партии «Европа Экология Зеленые» Янник Жадо набирает 20 очков и поднимается на второе место в рейтинг (37%) после удачных результатов на выборах в Европарламент.

Французский политический деятель Ксавье Бертран получает 33% и завершает топ-трио. Сильно отстает глава партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон — 16%, и бывший председатель партии «Республиканцы» Лоран Вокье — 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая 2019 года завершились выборы в Европейский парламент. Французская партия «Европа Экология Зеленые» заняла третье место на выборах в Европарламент, набрав 13,2% голосов.

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Социологические опросы
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