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Отец Бутиной рассказал об условиях содержания дочери в новой тюрьме

Политика

«Появилась возможность владеть интернетом»

Москва, 4 июня 2019, 12:56 — REGNUM  Условия в тюрьме американского города Таллахасси, куда перевели гражданку России Марию Бутину, демократичнее, чем в следственном изоляторе, заявил журналистам ее отец Валерий Бутин.

«Появилась возможность владеть интернетом, хотя эта возможность усечена до предела», — рассказал Бутин.

Он также отметил, что появилась возможность пользоваться мессенджером, хотя он специализированный, но, тем не менее, есть возможность отправлять ей больше информации.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти США задержали Бутину в июле 2018 года. Гражданка России была обвинена в шпионаже и якобы попытках внедриться в американское оружейное лобби, которое тесно связано с республиканцами.

В ходе расследования против Бутиной не было найдено никаких реальных доказательств её вины, однако суд назначил ей 18 месяцев тюрьмы.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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