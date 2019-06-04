Песков не подтвердил сообщение Трампа о «выводе» специалистов из Венесуэлы

Москва, , 12:56 — REGNUM США не могли получить от России уведомления о возможном выводе технических специалистов из Венесуэлы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение главы Белого дома США Дональда Трампа на странице в сети микроблогов Twitter.

По его словам, российские специалисты, которые занимаются в Венесуэле обслуживанием ранее поставленной техники, продолжают там работать в плановом порядке.

«С российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было», — сказал представитель Кремля.

3 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter написал, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.

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