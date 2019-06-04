Вторник, 4 Июня 2019 года
12:51:04 МСК

В Кремле оценили возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Политика

Имеет значение позиция Зеленского, пояснил Песков

Москва, 4 июня 2019, 12:50 — REGNUM  Авторитетным и опытным деятелем назвал представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако в вопросе урегулирования конфликта важна позиция самого украинского лидера, заявил журналистам 4 июня представитель Кремля

По словам Пескова, Кучма — весьма авторитетный деятель, опытный и хорошо разбирающийся в проблематике конфликта. Очень важна концептуальная позиция президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Зеленский вернул бывшего украинского президента Леонида Кучму в качестве представителя Киева в контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. В тот же день Кучма заявил, что Киев будет инициировать перемирие на период жатвы.

Читайте также: Украина предложит Донбассу перемирие на время уборки урожая — Кучма

А также: В Кремле призвали Киев не «придумывать нового» про Донбасс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Минские соглашения и их выполнение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить