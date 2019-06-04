В Кремле оценили возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Москва, , 12:50 — REGNUM Авторитетным и опытным деятелем назвал представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако в вопросе урегулирования конфликта важна позиция самого украинского лидера, заявил журналистам 4 июня представитель Кремля

По словам Пескова, Кучма — весьма авторитетный деятель, опытный и хорошо разбирающийся в проблематике конфликта. Очень важна концептуальная позиция президента Украины Владимира Зеленского, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Зеленский вернул бывшего украинского президента Леонида Кучму в качестве представителя Киева в контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. В тот же день Кучма заявил, что Киев будет инициировать перемирие на период жатвы.

Читайте также: Украина предложит Донбассу перемирие на время уборки урожая — Кучма

А также: В Кремле призвали Киев не «придумывать нового» про Донбасс