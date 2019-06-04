В Екатеринбурге обсудили кодификацию гражданского законодательства России

Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Екатеринбурге в честь 25-летия со дня принятия Гражданского кодекса России состоялось первое выездное заседание Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Более сотни специалистов, среди которых ведущие ученые в области юриспруденции, члены Конституционного и Верховного судов, собрались для рассмотрения ключевых поправок в федеральное законы, содержащие нормы гражданского права.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, открывая заседание, признался, что для Екатеринбурга и всей области большая честь сегодня проводить это знаковое событие, которое ждало все юридическое сообщество. Он отметил, что гражданское законодательство для любой нации является не только правовым, но и цивилизационным, культурным символом. Формирование гражданского права, убежден губернатор, — непрерывный процесс, который должен соответствовать развитию экономики и общества.

Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников отметил, что в выездном формате заседание Совета проходит впервые, и неслучайно — в столице Среднего Урала. «Екатеринбург известен всему миру, поскольку именно уральская школа заложила основу главному закону страны — Конституции РФ, и второму по значимости — Гражданскому кодексу РФ, первой части которого сегодня исполнилась четверть века. Активное участие в создании принимали представители именно уральской школы. Здесь функционирует большой научный центр — Уральский государственный юридический университет, а также филиал центра частного права при Президенте РФ. Екатеринбург — безусловно, одна из юридических столиц России», — сказал Павел Крашенинников.

В ходе заседания члены совета рассмотрели вопросы по совершенствованию законодательства, связанного с правом собственности и объектами недвижимости.

«Сейчас в обществе много дискуссий вокруг темы, какие же объекты являются недвижимостью. Но это не теоретическая дискуссия: вопрос связан с предпринимательскими целями и налогами. Так, сегодня мы представили целую главу, где перечислены и даны окончательные критерии недвижимости», — рассказал Павел Крашенинников. Кроме того, в рамках совета были затронуты поправки в Гражданский кодекс РФ, связанные с цифровыми правами. По словам участников заседания, помимо указания цифровых прав, в Гражданском кодексе необходима их регламентация и защита, в том числе при совершении сделок «в цифре», а также всех обязательственных прав, включая возникновение права собственности.

Важным вопросом стали подготовленные поправки в семейное право. «Не секрет, что в крупных городах при зачислении первоклассников выстраиваются очереди, и это становится довольно нервным процессом для всех сторон. Мы предлагаем внести поправки в Семейный кодекс РФ, а именно — в главу, посвященную правам несовершеннолетних, — о приоритетном зачислении ребенка в ту школу, в которой учатся его старшие братья или сестры, если семья проживает по официально зарегистрированному адресу», — добавил депутат Госдумы.