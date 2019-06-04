Эксперт: Евразийский медиафорум сблизил позиции участников острых дискуссий

Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM «Прошедший в Алматы Евразийский медиафорум показал, что в настоящее время большинство гуманитарных и социальных проблем на международной арене носят глобальный характер, — считает президент Академии реальной политики Владимир Прохватилов. — Международное сообщество не всегда имеет возможность обсуждать их в широком кругу ведущих мировых экспертов, как это происходило на форуме в Казахстане. Большинство его участников, по крайней мере те, с которыми я беседовал, во время встреч и дискуссий с коллегами узнали что-то много нужного и нового, что может пригодиться не только лично им, но и их странам. Медиафорум помог сблизить позиции экспертов самых разных стран по наиболее спорным вопросам мирового развития».

Ежегодный Евразийский медиафорум, который проводится в Казахстане с 2002 года, объединяет международных экспертов в сфере политики, экономики, социальных вопросах и, в особенности, СМИ. Как образно подчеркивают организаторы, именно здесь Восток встречает Запад.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что форум является новым каналом для глобального диалога. Судя по количеству и географии участников встречи, это действительно так: в Алматы 22−24 мая собрались более 600 политиков, экспертов и представителей СМИ из 60 стран. Не случайно казахстанский форум имеет репутацию платформы мирового класса для обзора и обсуждения самых актуальных тем, а также последних новостей Америки, Европы и Азии.

Нынешний, 16-й Евразийский медиафорум, который открыла его основатель и председатель оргкомитета Дарига Назарбаева, получил название «Мир сегодня: трансформация реальности».

Участники обсудили такие темы как кризис потребления, цифровую реальность СМИ, искусственный интеллект, кризис доверия в мире и сногие другие.

«Кризис доверия, возникающий время от времени между государствами, преодолевается в том числе и с помощью подобных мероприятий, — отметил Владимир Прохватилов. — Несмотря на горячие споры по этому вопросу, можно констатировать, что в итоге, после завершения форума, позиции всех участников дискуссии стали намного ближе и понятнее. И в этом главная ценность подобных форумов».