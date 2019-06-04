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В Кремле оставили без комментариев ситуацию с ключами шифрования «Яндекса»

Политика

Ранее стало известно об отказе «Яндекса» ответить выполнить соответствующее требование ФСБ

В Кремле оставили без комментариев ситуацию с ключами шифрования «Яндекса»
Иван Шилов© ИА REGNUM
Робот «Яндекс»

Москва, 4 июня 2019, 12:48 — REGNUM  В администрации президента РФ не стали комментировать ситуацию, связанную с запросом Федеральной службы безопасности, якобы направленном «Яндексу» с требованием предоставить ключи шифрования переписки его пользователей. Как заявил пресс-секретарь главы государства, этот вопрос в компетенцию Кремля не входит.

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«Это не тема Кремля», — заявил Песков.

Он посоветовал журналистам обратиться с этим вопросом в Федеральную службу безопасности или в правительстве, а не в администрацию президента.

Напомним, РБК со ссылкой на источники на IT-рынке сообщило, что несколько месяцев назад Федеральная служба безопасности РФ запросила у «Яндекса» ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». При этом отмечалось, что «Яндекс» это требование ФСБ не выполнил. За это может грозить штраф до 1 млн рублей.

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Передать ключи «технически невозможно»: Telegram ответил Роскомнадзору

Как сообщало ИА REGNUM, за отказ предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифрования сообщений фигурантов дела о теракте в петербургском метро в декабре 2017 года компания Telegram Messenger LLP была оштрафована на 800 тыс. рублей.

Добавим, что с апреля 2018 года в соответствии с решением суда Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России. Поводом стал отказ компании передать ФСБ ключи шифрования.

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