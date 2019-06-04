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Огонь правды не затушить: Лавров напомнил Западу, кто уничтожил Третий рейх

Политика

«Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха»

Москва, 4 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Западные страны пытаются принизить роль СССР в победе во Второй мировой войне и фальсифицировать её итоги, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «О Дне Победы» для журнала «Международная жизнь».

Министр выразил сожаление, что далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Он отметил, что и в России есть те, кто подхватил мифы, которые распространяют «желающие похоронить эту память».

«Но как бы ни старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха», — напомнил Лавров.

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По его словам, члены Евросоюза и НАТО неслучайно отказываются от поддержки инициируемой Россией резолюции Генассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма, а «альтернативное видение» Второй мировой войны у западных дипломатов — «не от незнания истории».

Как сообщало ИА REGNUM, приравнивание коммунизма к нацизму с последующей декоммунизацией являются лишь элементами общего тренда на реабилитацию нацизма и перекладывание исторической вины на СССР и коммунизм. Это наглядно демонстрируют события на Украине и в Прибалтике.

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МИД России
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