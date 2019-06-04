У Кремля нет планов по проведению встречи «нормандской четверки» — Песков

Москва, , 12:48 — REGNUM У России нет конкретных планов относительно встречи лидеров стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Пока конкретных прикидок по времени проведения такого саммита нет», — сказал Песков.

Он добавил, что для саммита нужна «домашняя работа» со стороны Украины. Сейчас официальный Киев находится в стадии формирования команды и «формулирования своих позиций», пояснил пресс-секретарь.

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