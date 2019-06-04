У Зеленского опровергли информацию о встрече с Трампом

Киев, , 12:35 — REGNUM Информация о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом является вымыслом, заявили в аппарате президента Украины, сообщило 4 июня информационное агентство «УНН».

В аппарате Зеленского отметили, что Борис Тизенгаузен, распространивший информацию о вероятной встрече глав двух государств, не является советником Владимира Зеленского, и к его словам следует относиться как к фейку.

«Обращаем внимание украинского общества и журналистов — Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как фейковый», — заявили в аппарате президента Украины.

Напомним, ранее «Радио Свобода» опубликовало интервью с «советником Зеленского», который заявил, что президенты Украины и США могут встретиться на саммите G20 в Гамбурге. По его словам, речь могла зайти о расследовании украинского дела, в котором фигурирует сын американского политика Джозефа Байдена — конкурента Трампа на президентских выборах.

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