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Мэра Одессы включили в черный список «Миротворца»

Политика

У него «нашли» российский паспорт

Киев, 4 июня 2019, 12:37 — REGNUM  Городской голова Одессы Геннадий Труханов включен в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Администраторы сайта назвали Труханова угрозой национальной безопасности.

Одесского мэра внесли в черный список за нарушение законодательства — получение второго, российского, гражданства, уточняет «Укринформ». Отмечено, что паспортом Российской Федерации до 2017 года обладал полный тезка градоначальника с такой же, как у Труханова, датой рождения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в черный список «Миротоворца» попадают, как правило, неугодные киевскому режиму люди. Их личные данные незаконно публикуются в открытом доступе.

Так, недавно в список «врагов Украины» попали российский журналист и телеведущий Владимир Познер и комик Михаил Галустян. Их обвинили в «незаконном» посещении российского Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: Познер высказался о своем попадании в базу данных сайта «Миротворец»

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Политическая жизнь Украины
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