Швеция ведет переговоры о поставках истребителей для ВВС Хорватии

Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Загреб и Стокгольм при посредничестве США ведут переговоры о закупках боевых самолетов. Об этом сообщает государственное радио Sveriges Radio. Загреб ранее был готов заключить сделку по покупке партии переоснащенных истребителей F-16 ВВС Израиля, но в конечном итоге, Израиль отказался от продажи истребителей, так как США не одобрили этот шаг.

Конкуренцию Израилю составил шведский концерн SAAB, предлагающий новые самолеты Gripen. «Правительство все еще намерено решить (эту) стратегическую проблему. Мы ведем переговоры со Швецией и Соединенными штатами, и мы будем своевременно информировать общественность, как только получим конкретную информацию», — заявил министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич.

На сегодняшний день ВВС Хорватии насчитывают в своем составе одну эскадрилью устаревших советских истребителей МИГ-21. Хорватия намерена заключить договор о поставках истребителей из Швеции.