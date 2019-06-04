В Зимбабве закрыли отделение Amnesty International

Хараре, , 12:32 — REGNUM Правозащитная организация Amnesty International закрыла отделение в Зимбабве из-за предположительных злоупотреблений фондами и мошенничества со стороны персонала, передает The Guardian Africa.

По информации издания, правозащитная организация начала дополнительные расследования с привлечением полиции. Сотрудников Amnesty International в Зимбабве подозревают в коррупции и незаконном овладении несколькими миллионами долларов США. Нарушения были выявлены в ходе аудита, проведенного в 2018 году. Директор Amnesty International в Зимбабве был вынужден уйти в отставку.

Нарушения в работе с фондами наблюдаются во многих правозащитных негосударственные организациях, находящихся в Зимбабве.

В 2018 году Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование организаций «Ассоциация Зимбабве по защите прав человека» (ZimRights), «Избирательный информационный центр» (ЕRС) и «Консультативное ресурсное объединение» (CSU) по подозрению в незаконном овладении средствами.