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Меркель поддержала промышленников: «Северный поток — 2» нужен ФРГ

Политика

Германия отказывается от атомной и угольной энергетики в пользу газа

Меркель поддержала промышленников: «Северный поток — 2» нужен ФРГ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 4 июня 2019, 12:17 — REGNUM  Позицию немецкой промышленности, выступающей за строительство газопровода «Северный поток-2», поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об поддержке проекта она заявила во время выступления на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине.

Меркель отметила, что отказ от атомной и угольной энергетики в пользу газа требует нового планирования, которое будет предложено до конца текущего года. Она заявила также, что всегда выступала за возможность строительства «Северного потока» и солидарна с промышленниками в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве экономики ФРГ отвергли экстратерриториальные санкции, которые США пытаются наложить на компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Напомним, против реализации проекта газопровода выступают США, заинтересованные в поставках своего сжиженного газа вместо более дешевого российского топлива.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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