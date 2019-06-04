Лидер оппозиции Камеруна обвинил власти в аресте своих сторонников

Яунде, , 12:07 — REGNUM Глава оппозиции Камеруна Маурис Камто раскритиковал действия органов безопасности страны, которые арестовали более 350 сторонников оппозиционера, выступавших с акцией протеста. Основным требованием протестующих было освобождение Камто из заключения.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Камто находится в тюрьме с января этого года. Его представитель сообщил, что оппозиционер выразил свое недовольство тем, как органы безопасности применяют силу в отношении демонстрантов. Кроме того, Камто указал на нарушение властями права на помощь адвоката.

Протестное движение было организовано, с целью оказать давление на власти страны и добиться освобождения лидера оппозиции, которому предъявлены обвинения в измене и разжигании беспорядков в преддверии всеобщих выборов.

В настоящий момент Камто призывает ООН вмешаться в происходящее, а также расследовать преступления, совершаемые в англоязычных районах Камеруна.