Совет Безопасности ООН: более 1000 миротворцев ООН покинут Сомали

Могадишо, , 12:06 — REGNUM Представители Совета Безопасности ООН сообщили о сокращении на 1000 человек миротворческих войск в Сомали, известных также как АМИСОМ (AMISOM — Миссия Африканского союза в Сомали).

В состав АМИСОМ входит около 20 000 военнослужащих. Данное решение было принято, несмотря на увеличение количества случаев террористических нападений в стране в последнее время.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, предложение о сокращении войск в Сомали было выдвинуто Великобританией. Предложение получило одобрение всех членов Совета Безопасности. Также было решено, что АМИСОМ продолжит осуществлять свою деятельность в Сомали в течение еще одного года.

Напомним, что с 2017 г. действует переходный план по сокращению количества военнослужащих АМИСОМ в Сомали с целью постепенной передачи ответственности за обеспечение безопасности национальным властям.