Вторник, 4 Июня 2019 года
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Совет Безопасности ООН: более 1000 миротворцев ООН покинут Сомали

Политика

Совет Безопасности ООН сообщил о сокращении миротворческих войск АМИСОМ в Сомали на 1000 человек

Могадишо, 4 июня 2019, 12:06 — REGNUM  Представители Совета Безопасности ООН сообщили о сокращении на 1000 человек миротворческих войск в Сомали, известных также как АМИСОМ (AMISOM — Миссия Африканского союза в Сомали).

В состав АМИСОМ входит около 20 000 военнослужащих. Данное решение было принято, несмотря на увеличение количества случаев террористических нападений в стране в последнее время.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, предложение о сокращении войск в Сомали было выдвинуто Великобританией. Предложение получило одобрение всех членов Совета Безопасности. Также было решено, что АМИСОМ продолжит осуществлять свою деятельность в Сомали в течение еще одного года.

Напомним, что с 2017 г. действует переходный план по сокращению количества военнослужащих АМИСОМ в Сомали с целью постепенной передачи ответственности за обеспечение безопасности национальным властям.

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Зарубежная хроника
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