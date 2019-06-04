Кения запретила рыболовство в Индийском океане вблизи границ с Сомали

Найроби, , 14:07 — REGNUM Власти Кении ввели запрет на осуществление рыболовной деятельности в Индийском океане вблизи границ с Сомали по причинам безопасности.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, комиссар кенийского округа Ламу Джозеф Каньири сообщил, что всем рыбакам запрещено рыбачить в районе Рас Камбони и в области города Киунга, находящегося неподалеку от границы между Кенией и Сомали.

Кроме того, Каньири подчеркнул, что в пограничных районах случаются инциденты похищения людей, здесь же происходит торговля наркотиками и другими незаконными товарами. Вследствие этого власти осуществляют меры по укреплению безопасности.

Ограничения последовали в связи с напряженностью в отношениях между Кенией и Сомали, вызванной стремлением контролировать прибрежные районы Индийского океана, в которых были обнаружены богатые запасы нефти и газа.

Сомали уже обращалась в Международный Суд с обвинениями в адрес Кении из-за возникших противоречий, связанных с водными границами. Как сообщается, многие страны поддерживают Сомали в этом вопросе.

Кроме того, правительство Сомали пригрозило Кении отозвать своего посла из страны.